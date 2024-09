Juventus, Douglas Luiz può diventare un caso | Sta scivolando indietro nelle gerarchie di Motta

L'utilizzo di Douglas Luiz stenta a decollare. Thiago Motta ancora non lo vede nei due davanti alla difesa.

Si complica la situazione di Douglas Luiz in casa Juve: come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi, al momento tra tecnico e centrocampista c’è una sorta di studio reciproco. il primo sta cercando di capire come collocare il secondo acquisto più costoso dell’estate di Giuntoli, il ragazzo sta tentando di convincere il tecnico a schierarlo da titolare e inserirlo nel suo scacchiere tattico.

Douglas Luiz quarta scelta in questo avvio di stagione | Deve ancora entrare negli schemi di Motta

Douglas Luiz è sbarcato a Torino per 51,5 milioni dopo due stagioni di grandi soddisfazioni con 93 partite giocate, l’ultima delle quali condita da 9 gol e 9 assist. Con Motta però al momento è una riserva: lo dice la storia di queste prime cinque gare, quattro delle quali giocate da subentrato rispettivamente per 11, 21, 23 e 15 minuti, e una vissuta da titolare, a Empoli ma conclusa da peggiore in campo e dopo appena 67 minuti.

Locatelli è intoccabile, Fagioli ha dimostrato di avere personalità e qualche numero tecnico in più (può giocare da trequartista contro il Napoli, dando fiato a Koop), mentre Thuram ha più corsa e più muscoli. Stando così le cose, il calciatore di Rio de Janeiro rischia di diventare la quarta scelta del reparto.