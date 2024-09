Juventus, tiene banco il rinnovo di Vlahovic | Giuntoli studia i nomi dei sostituti

Il rinnovo di Vlahovic tiene banco in casa Juventus. Qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine, Giuntoli sonda alcuni nomi per sostituirlo.

Il rinnovo di Dusan Vlahovic tiene ancora banco in casa bianconera. Qualora la trattativa per abbassare leggermente l’ingaggio del serbo non dovesse andare a buon fine, la Juventus si ritroverebbe con un bel problema. Un giocatore importantissimo con un contratto breve e la necessità di sostituirlo. Per questo Giuntoli lavora su due fronti. Il fronte rinnovo, chiaramente, ma anche quello dei possibili sostituti.

I nomi di Giuntoli per il dopo Vlahovic

I nomi sul taccuino del DS bianconero non mancano. Tanti attaccanti in Europa stanno facendo bene e aspettano la loro grande opportunità in una big. Il nome che in questo momento tira di più tutte le big europeee è sicuramente quello di Viktor Gyokeres, il cui prezzo in estate però potrebbe aggirarsi intorno i 100 milioni. Sesko, David, Boniface e Santiago Gimenez rappresentano le valide alternative al primo obiettivo. La Juventus vuole tornare competitiva in Italia e in Europa e per questo vuole essere pronta ad affrontare il futuro. Senza dimenticare però l’impegno nel risanamento dei conti, reso necessario soprattutto dall’aumento vertiginoso del tetto degli ingaggi giunto nell’ultima parte della gestione di Andrea Agnelli e Fabio Paratici.