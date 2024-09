Juve, Vlahovic ingaggio insostenibile: si cerca di pareggiarlo con Lautaro

Nuova questione in casa Juventus. Finito il mercato ora a Giuntoli tocca trattare per i contratti dei propri giocatori: uno su tutti la punta di diamante dell’attacco bianconero, Dusan Vlahovic. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport torna sul tema. Stando a quanto viene scritto dal quotidiano, l’attuale ingaggio del centravanti serbo è fuori dai parametri di sostenibilità della Vecchia Signora: con l’accordo a salire arriva a 12 milioni di euro netti di stipendio, ben 23 lordi.

Juve, Giuntoli vuole abbassare lo stipendio di Vlahovic: modello Lautaro

Soldi che in Italia non percepisce nessuno, neanche l’ultimo capocannoniere della Serie A. E proprio su Lautaro Martinez, che in quest’estate ha rinnovato con l’Inter, sarà calcolata la proposta di rinnovo che Giuntoli porterà al serbo. Uno stipendio più basso di quello attuale, con slittamento della scadenza dal 30 giugno del 2026 allo stesso giorno del 2028. In caso di sì di Vlahovic, la Juventus risparmierebbe 6 milioni lordi a stagione per tre anni, scrive il quotidiano.

La difficoltà principale rimane convincere lo stesso Dusan e in tal senso l’articolo spiega come l’agente dell’attaccante, Darko Ristic, abbia tenuto almeno tre incontri a Torino con Giuntoli focalizzati proprio sugli emolumenti di Vlahovic, un quarto è in programma alla fine del mese di settembre. I gol, si sa, potrebbero essere anche un’arma a doppio taglio.