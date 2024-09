Mpasinkatu elogia Koopmeiners: “Garantisce alla Juve gol e qualità. Giuntoli ha fatto bene anche in uscita”

Il centrocampista ex Atalanta prepara il grande salto

“Con Koopmeiners e Gonzalez la Juventus si garantisce gol e qualità. L’olandese è uno dei centrocampisti che tira e segna di più nel nostro campionato. Ora è tutto nei piedi dei giocatori e nelle mani di Motta, dopo un mercato positivo a detta di tutti. Giuntoli è riuscito ad accontentare i musi lunghi facendo bene il mercato in uscita”. Sono queste le parole di Malu Mpasinkatu, intervistate a Cose di calcio su Radio Bianconera.

Mpasinkatu: “Bene la Juve con Koop e Gonzalez”

E poi ancora: “Italia? Spalletti ha ammesso i suoi errori dopo un Europeo da dimenticare. La vittoria con la Francia in Nations League deve dare morale ma non illudere. Quanto l’Italia gioca tatticamente all’italiana può mettere in difficoltà qualunque squadra”.