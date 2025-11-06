Juventus, rinnovo Vlahovic: la stima di Spalletti riapre il contatto tra le parti

La Juventus con Igor Tudor sulla panchina aveva lasciato poco spazio a Dusan Vlahovic. Da quando l’ex ct azzurro è arrivato a Torino, appena una settimana, le sorti del serbo sembrano essere cambiate. Non solo quella che fino a sole poche settimane fa sembrava pura utopia, adesso pare poter diventare realtà: il club è pronto a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per provare a trovare un accordo sul rinnovo di quel contratto.

Juventus, rinnovo con Vlahovic possibile

I prossimi mesi saranno decisivi, non solo dal punto di vista delle due parti, anche per la continuità del giocatore sul campo. C’è anche da dire che la Juve, volendo rinnovare, dovrà anche accelerare i tempi, anche perché dal 1° febbraio Vlahovic sarà libero di accordarsi con qualunque squadra. Intanto il giocatore è stato per mesi nel mirino di numerosi top club europei come Bayern Monaco, Tottenham, Chelsea e Manchester United, proti ad approfittare di questa occasione.

Il nodo resta sempre lo stesso: l’ingaggio. Oggi, Vlahovic guadagna 12 milioni di euro, anche se quattro di questi sono un bonus concordato al momento della firma. Un rinnovo andrebbe a ridurre l’ingaggio al giocatore. Difficile pensare che all’attaccante basteranno 8 milioni. La società della Vecchia Signora dovrà studiare la giusta strategia per trattenere il giocatore serbo alla Continassa.