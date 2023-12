Paulo Dybala sta facendo di tutto per essere presente sabato sera nel match contro la Juventus. L’attaccante argentino, uscito infortunato nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina vuole tornare in campo nella gara contro la sua ex squadra. Secondo quanto riporta Sky Sport però, molto difficilmente Jose Mourinho potrà contare su di lui dal primo minuto.

Dybala punta alla convocazione

L’attaccante argentino vuole esserci, ma al massimo per lui potrebbe arrivare la convocazione, con la Joya pronto a sedersi in panchina. Dybala vuole essere un’alternativa in più per il tecnico portoghese a gara in corso, ma per la Roma sarà importante non rischiare l’ennesima ricaduta.