Mourinho lo ha confermato ieri in conferenza stampa, senza Smalling, Renato Sanches e Dybala, sarà dura lottare per la Champions League e per finire in fondo in Europa League. E allora ecco che Mourinho a gennaio sarà accontentato con un nuovo difensore, che probabilmente sostituirà sia Smalling che N’Dicka(impegnato in Coppa D’Africa).

Calciomercato Roma, Bonucci vola da Mourinho

Oltre ai nomi di Theate e Solet, l’indiziato numero uno per sbarcare nella Capitale è Leonardo Bonucci, difensore dell’Union Berlino ed ex calciatore della Juventus. L’ex bianconero, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, arriverà a Roma firmando un contratto di 6 mesi con opzione di un anno. Mancano solo gli ultimi dettagli anche se Leonardo Bonucci è ad un passo dall’essere allenato da Josè Mourinho.