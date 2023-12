Dopo la vittoria contro il Napoli, la Roma tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio, per preparare al meglio la partita di sabato sera contro la Juventus. In attesa di pensare al campo però, Josè Mourinho ieri in conferenza stampa ha detto la sua su un possibile arrivo di un difensore, tra cui Bonucci visto che in queste ore se ne parla insistentemente.

Mourinho: “Di mercato se ne parlerà a gennaio”

“Di mercato non parlo, si parlerà a gennaio. Abbiamo ancora una partita prima e quando si parla di mercato si deve partire dal presupposto che la Roma vive una situazione di grande difficoltà per il Financial Fair Play, un conto è ciò che vogliamo, un conto ciò che vogliamo fare. Abbiamo Kristensen e Azmoun fuori dalla lista UEFA, se prendiamo un altro rischiamo di perderne un altro in lista. Non è una situazione facile, a me piacerebbe un difensore top centrale di futuro, non mi sembra che sarà possibile. Lavoriamo come abbiamo sempre fatto, non è un dramma”. Queste le parole dello Special One in conferenza stampa.