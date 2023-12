L’ultimo posticipo dell’anno si giocherà all’Allianz Stadium e vedrà in scena un big match, quello tra Juventus e Roma. I ragazzi guidati da Massimiliano Allegri, vogliono chiudere il loro strano 2023 anche per le vicende extra campo, con una vittoria davanti i propri tifosi. I piemontesi in piena lotta per il titolo vengono dalla vittoria contro il Frosinone grazie alla rete di Vlahovic che ha inchiodato il risultato sul 2-1. Dall’altra parte ci sono gli uomini guidati da Josè Mourinho, in lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per la Champions League, desiderosi di regalare una grande gioia di fine anno ai propri tifosi. I capitolini, sono reduci dalla convincente vittoria per 2-0 contro il Napoli. Nel precedente della scorsa stagione il match finì 1-1. La partita con fischio di inizio alle 20.45 sarà in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All: Allegri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All: Mourinho