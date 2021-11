Juventus, salta il rinnovo | Si complica la trattativa

Rinnovo in alto mare, trattativa arenata e addio possibile

Juventus, tutto da rifare. Bernardeschi, rinnovo o addio

Il rinnovo di Federico Bernardeschi sembrava cosa fatta, invece ecco il colpo di scena. Il calciatore bianconero e della nazionale ha deciso di cambiare agente, a rappresentarlo non sarà più Mino Raiola ma Pastorello. Un cambio drastico quello deciso dal calciatore che cambia le carte in tavola.

I discorsi fatti tra l’ormai ex procuratore del giocatore e la Juventus sono ormai da buttare, si riparte la trattativa con Pastorello a dettare le condizioni desiderate dal giocatore. Una trattativa tutta da rifare ed un rinnovo ormai non più certo, un addio non è da escludere. Il giocatore piace, tra le altre, anche a Milan e Roma.