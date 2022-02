Juventus Sassuolo, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Con Juventus-Sassuolo si chiude il quadro dei quarti di finale della coppa Italia. I detentori del titolo sono arrivati qui battendo nel turno precedente la Sampdoria con un netto 4-1, mentre il Sassuolo è passato di misura contro il Cagliari. Allegri è ben consapevole dell’importanza del match in una competizione importante per i bianconeri per provare ad arrivare fino in fondo in un trofeo. Probabilmente dopo l’esordio, bagnato con gol, riposerà Vlahovic, mentre potrebbe rivedersi Kean. Nei neroverdi, invece, Dionisi è pronto a schierare in campo i migliori, soprattutto in attacco con il trio Raspadori-Scamacca-Berardi.

Juventus Sassuolo, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kaio Jorge, Morata

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori

Juventus Sassuolo, i precedenti

Questo sarà il primo precedente tra Juventus e Sassuolo in coppa Italia. I neroverdi torneranno a Torino dopo aver raccolto la prima vittoria all’Allianz Stadium, in campionato, a fine ottobre, con i gol di Frattesi e Maxi Lopez. Questa è stata solo la seconda vittoria del Sassuolo contro la Juventus: la prima era arrivata nella stagione 15/16 con una punizione di Sansone a decidere la sfida. Per il resto il bilancio delle sfide ufficiali pende tutto a favore dei bianconeri che in 17 incontri ne hanno vinti 12 con 3 pareggi e appunto solo 2 vittorie emiliane.

Juventus Sassuolo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5 o in streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity