Giuntoli ha intenzione di mettere le ali alla Juventus. Nelle ultime settimane si è rafforzato l’interesse per Karim Adeyemi. Il giocatore che attualmente indossa la maglia del Borussia Dortmund.

Juventus, il sogno di Giuntoli è Adeyemi

Tra i calciatori più osservati da Giuntoli ci sarebbe anche Karim Adeyemi. Il tedesco, classe 2002, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, la stessa cifra investita dai tedeschi per strapparlo al club della Red Bull nel 2022. Per lo stipendio non ci sarebbero problemi, è in linea con il monte ingaggi bianconeri. L’ostacolo è soltanto uno: convincere il Borussia, che non farà sconti né prestiti. La Juve dovrà mettere sul piatto tutti e 30 i milioni di euro. Una cifra importante, ma che bianconeri potrebbero ammortizzare con l’inserimento di Huijsen nell’affare o con una cessione importante.

I nomi in uscita, per poter portare il classe 2002 a Torino, sono sempre gli stessi. Oltre a quello di Dean Huijsen, che interessa proprio al club giallonero, quindi potrebbe essere inserito come contropartita certa, ci sarebbero anche Weston McKennie e Federico Chiesa. Lo statunitense non resterà a Torino, vicino alla partenza verso la Turchia o la Premier. Federico Chiesa è in stand-by, solo dopo l’Europeo si capirà di più sul suo futuro.