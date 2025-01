Juventus, si scalda la pista Renato Veiga | La richiesta del Chelsea

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Juve è in pressing per l’acquisto di Renato Veiga dal Chelsea. In questo momento il difensore portoghese avrebbe una corsia preferenziale da parte di Giuntoli rispetto Lloyd Kelly.

Il Chelsea fissa il prezzo per Veiga

Il Chelsea ha fatto una richiesta alle sue acquirenti di 20 milioni di euro ma i bianconeri vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Non è escluso che la cifra fissata per il diritto di riscatto possa accontentare i Blues e si possa arrivare a un accordo di massima nei prossimi giorni.