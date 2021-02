Nuovo obiettivo per la Juventus

La crisi economica generata dal Covid-19 ha reso il calciomercato poco entusiasmante e ha spinto le squadre a fare acquisti mirati, ma soprattutto dirige le società verso i giocatori in scadenza di contratto. Anche la Juventus si è adeguata allo stile in questione e su questa linea uno dei prossimi obiettivi dei bianconeri è Memphis Depay, con contratto in scadenza il prossimo giugno.

Depay del Lione sulla lista di Paratici

Il giocatore appartiene al Lione, ha origini olandesi e ha 27 anni. Ha catturato l’attenzione dei dirigenti della Vecchia Signora non solo per le sue qualità tecniche: veloce, molto agile, impiegato sia come prima che seconda punta; grande abilità nel saltare l’avversario ed è un’ottima ala. L’ex attaccante di PSV e Manchester United è in scadenza di contratto il prossimo mese di giugno, con la società francese ma sembra non avere intenzione di rinnovare, di conseguenza in estate potrà cambiare di scena a costo zero. Il giocatore è molto richiesto, nell’ultima finestra di mercato è stato obiettivo del Barcellona, ma l’attaccante non ha avuto fretta di lasciare la Francia. Secondo quanto riportato su Fichajes.com, l’olandese attenderà la fine del contratto e l’offerta migliore. Al momento sembra che la destinazione italiana sia quella più gradita. Paratici e il team bianconero dovranno lavorare duramente per portare l’attaccante a Torino, oltre il Barcellona ci sono anche le avances del Borussia Dortmund.