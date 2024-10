Juventus, Thiago Motta perde i pezzi | Tante le assenze contro l’Inter

Altra assenza per il tecnico bianconero in vista del derby d'Italia

In casa Juventus preoccupano le assenze in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter. Secondo quanto riportato da “Il Corriere di Torino”, Thiago Motta dovrà far a meno di Douglas Luiz, che non ha riportato lesioni ma che sarà valutato nei prossimi giorni.

Juventus, out anche Douglas Luiz

Tegola pesante però perché il tecnico oltre l’ex Aston Villa dovrà rinunciare poi a Koopmeiners e Nico Gonzalez così come Arkadius Milik, che resterà fuori fino a dicembre, con la Juventus che sarà costretta poi a tornare sul mercato.