Juventus, Thiago Motta vuole El Shaarawy: maxi scambio con la Roma

Il piano di Giuntoli per portare El Shaarawy a Torino

La Juventus avrebbe scelto Stephan El Shaarawy, esterno offensivo della Roma e della Nazionale italiana classe 1992, come sostituto perfetto dell’esterno sinistro Kenan Yildiz in vista della prossima stagione, che sarà lunga e faticosa.

Juventus, Giuntoli propone Kostic alla Roma

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, i bianconeri avrebbero iniziato a contattare la Roma per l’acquisto del giocatore, proponendo di inserire come contropartita tecnica l’esterno serbo Filip Kostic, classe 1992. Resta da vedere come reagirà la Roma alla proposta della Juventus. Durante la passata stagione, il nazionale italiano, ha ricoperto diversi ruoli sul fronte offensivo, collezionando 48 presenze, segnando tre gol e fornendo nove assist.