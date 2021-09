Juventus, Thuram fa i nomi: nella lista un big della Roma

Lilian Thuram, ex difensore francese di Parma e Juventus ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

L’ex calciatore bianconero ha parlato della sua carriera da calciatore e di uno dei giocatori più forti dei tutti i tempi.

Il giocatore ha espresso la sua anche sulla corsa scudetto, sottolineando che la Juventus può ancora farcela.

Thuram: “Ronaldo il fenomeno, il più forte di tutti i tempi”

Queste le parole dell’ex calciatore: “Ho fatto una bella vita da giocatore, oggi mi piace andare a discutere per far capire alla gente che ognuno può dare un contributo per una società più giusta. Da quando avevo nove anni mi chiedevo delle cose, da lì ho provato a capire me stesso. Quando ho smesso ho cominciato a girare con la mia fondazione. Per difendere la giustizia. Chi ha un ruolo nello sport, se vuol toccare gli altri deve discutere anche di altre cose”.

CALCIO – “Il calcio è politica, economia, capitalismo. Ma io amo guardare il bel calcio e i grandi giocatori. Non tifo per nessuno”.

TALENTI ITALIANI – “Se penso alla Juve dico che Chiesa è molto forte, ma pure Kean. Mi piace Barella e quel giovane della Roma. Zaniolo? Sì, quello. Gran bel giocatore”.

JUVE – “La Juve è partita male. Quando succede questo, si dice sempre che bisogna rifondare. Ma il torneo è lungo e non è detto che la Juve non lo vinca”.

SFIDA COL MILAN – “Giroud è un grande. Ha fatto sempre bene. È un esempio. Theo Hernandez mi piace, lo conosco bene perché è stato con mio figlio in nazionale. Sarà una bella partita”.