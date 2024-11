Juventus – Torino, è derby | Le probabili formazioni

Tempo di derby della Mole, si gioca Juventus – Torino. Un derby come sempre sentito, in palio tre punti pesanti, la Juve sogna lo scudetto, di fronte un toro desideroso di far lo sgambetto ai cugini e rilanciarsi in classifica.

Juventus – Torino, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Fagioli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Ilic, Pedersen; Vlasic; Sanabria. Allentore: Paolo Vanoli