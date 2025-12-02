Juventus-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Iniziano oggi gli ottavi di finale di Coppa Italia, e la Juventus scende in campo alle ore 21.00 questa sera contro l’Udinese. Spalletti in conferenza stampa ha dichiarato che farà alcuni cambi rispetto alla partita di campionato contro il Cagliari. Brutte notizie giungono dal J Medical, con Vlahovic che dovrà stare fermo almeno un paio di mesi per l’infortunio subito sabato scorso. Probabili titolari saranno Perin in porta, Miretti giocherà a centrocampo, possibile occasione anche per Zhegrova ma a partita in corso. Runjaic farà giocare dal 1′ Palma in difesa, mentre in attacco la probabile coppia titolare sarà formata da Zaniolo e Buksa.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Gatti, Kelly, Koopmeiners; Joao Mario, McKennie, Miretti, Kostic; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita Juventus-Udinese avrà inizio alle ore 21,00 e sarà visibile sui canali Mediaset.