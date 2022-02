Juventus, un calciomercato da top club | Sfida all’Inter per il gioiello

Juventus, il mercato è incandescente

La Juve fa sul serio, un calciomercato da top club con sguardo al presente e al futuro. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria la mossa a sorpresa per rinforzare la rosa e dare l’assalto al quarto posto, anche se qualcuno sogna ancora lo scudetto. In vista del futuro tante le trattative in corso, i bianconeri si sono assicurati Gatti, il difensore del Frosinone da tempo sul taccuino di Cherubini, un giocatore in prospettiva che piace molto alla dirigenza.

Tra gli obiettivi anche Raspadori, il gioiello del Sassuolo piace anche all’Inter, la Juve vede in lui il possibile erede di Dybala, sempre più lontano da Torino. Due nomi che potrebbero intrecciarsi, su Dybala c’è sempre l’Inter, pronta ad assicurarselo a zero. Resta il rebus De Ligt, il difensore olandese potrebbe dire addio, su di lui i top club europei, il futuro potrebbe essere nella Liga.