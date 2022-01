Juventus-Vlahovic, fumata bianca

Vlahovic alla Juve, tifosi viola in rivolta

Tanti anni fa fu Baggio, questa volta è il turno di Vlahovic. Non è la prima volta che un calciatore passi dal viola al bianconero, il bomber numero 9 sembrerebbe ad un passo dalla Juventus. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l’accordo col calciatore, pronto a volare a Torino. Offerta per il club viola vicinissima alla richiesta dei gigliati, 65milioni di euro più bonus, cifra vicina ai 70 richiesti. Questione di ore e Vlahovic, salvo sorprese, sarà bianconero. I tifosi viola in rivolta, Vlahovic definito ‘gobbo di…’ su qualche striscione esposto a Firenze. Un colpo da 10 e lode quello dei bianconeri, Vlahovic sicuramente rappresenta un valore aggiunto, il bomber che mancava ad Allegri.