Klaassen lascia l’Inter | E spunta un nome nuovo per la difesa

Davy Klaassen via dall’Inter. Il club nerazzurro ha fatto scadere l’opzione ieri per il riscatto del centrocampista ex Ajax valevole fino al 2025. Questo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, che però svela come ora l’olandese vorrebbe restare in Italia.

Inter, tra acquisti e cessioni | Via Klaassen

Per la difesa piace invece il nome di Álex Pérez, centrale classe 2006 del Betis col contratto in scadenza nel 2025 ma che piace però anche a Udinese e alla Roma di Ghisolfi, che per la prossima stagione ha bisogno di risistemare il pacchetto difensivo. Questo è quanto riportato da Relevo.