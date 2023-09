La Dea di notte si fa bella. Polacchi battuti, De Ketelaere ancora in gol

L’Atalanta batte i polacchi del Rakow

L’Atalanta batte abbastanza agevolmenet i polacchi del Rakow ed inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura in Europa League. Ne l primo tempo la squadra di Gasperini crea almeno sette palle gol, ma sfortuna ed imprecisione hanno la meglio, anche se i polacchi con l’unica vera azione potrebbero passare in vantaggio con Yeboah. Nella ripresa, vanno a segno ancora De Keteleare a cui la cura Gasp ha dato i suoi effetti, Ederson prima che musso compia un vero miracolo in uscita su Crnac.

Il tabellino

ATALANTA – RAKÓW CZĘSTOCHOWA 2-0

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere; Muriel, Lookman. Allenatore: Gasperini.

RAKOW (3-4-2-1): V.Kovacevic; Racovitan, A.Kovacevic, Rundic; Sorescu, Papanikolau, Berggren, Plavsic; Kochergin, Zwolinski, Yeboah. Allenatore: Szwarga.

Arbitro: Reinshreiber (Isr)

Assistenti: Metzamber-Yakobov

IV Uomo: Leiba

VAR: Fritz (Ger)

Reti: 49′ De Ketelaere, 66′ Ederson