La Fiorentina batte la Lazio 2-1 | Decide la doppietta di Gudmundsson dal dischetto

Partita vibrante all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Lazio, con entrambe le compagini che cercano insistentemente la via del gol. Meglio la Lazio nel primo tempo, nonostante la grande occasione per Colpani sventata dal miracolo di Provedel, e alla fine la squadra biancoceleste trova il gol su palla inattiva col colpo di testa di Gila. Nel secondo tempo Palladino cambia l’assetto tattico della sua Fiorentina e la mossa funziona, la viola prende campo ma soprattutto entra Gudmundsson, che si rimedia e trasforma il rigore dell’1-1. Entrambe poi spingono per vincerla, con grandi occasioni da una parte e dall’altra. Guendouzi prende il palo di testa e nell’azione successiva Dodo si guadagna un calcio di rigore, che Gudmundsson trasforma per il gol del 2-1.

Fiorentina-Lazio, il tabellino del match

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Quarta (1’st Gudmondsson), Biraghi (1’st Ranieri); Dodò, Bove, Cataldi (39’st Adli), Mandragora (20’st Kouame), Gosens; Colpani (36’st Ikonè); Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Sottil, Beltran, Richardson, Kayode, Parisi. Allenatore: Palladino.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari (22’st Marusic), Gila, Patric, Tavares, Guendouzi, Castrovilli (15’st Rovella) , Isaksen (15’st Tchaouna), Dia (22’st Pedro), Zaccagni, Noslin. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Romagnoli. Allenatore: Baroni

Reti: 42’pt Gila (L), 4’st rig. Gudmundsson (F), 45′ st Gudmundssom (F)

Ammoniti: Gosens (F), Isaksen (L), Biraghi (F), Patric (L), Nuno Tavares (L)