La Juve espugna Marassi 0-3 sul Genoa. Vlahovic e Conceicao portano Thiago Motta in vetta alla Serie A

Gilardino lancia Ahanor che diventa il primo classe 2008 a debuttare da titolare in Serie A e nei primi 20 minuti del primo tempo è il giocatore che mette più in difficoltà la retroguardia dei bianconeri. La Juve fatica a rendersi pericolosa davanti e le uniche occasioni dei primi 45 minuti arrivano da destra con Koopmeiners e Nico Gonzalez.

La Juve torna a vincere con i gol di Vlahovic

Riparte meglio la Juve e al 48′ la sblocca con Vlahovic su rigore causato da De Winter per un tocco di mano in area. Pochi minuti dopo Koopmeiners illumina in profondità il serbo che da posizione defilata batte Gollini. Al 64′ Conceicao serve con un cross rasoterra Koopmeiners che colpisce clamorosamente la traversa da pochi passi. Nel finale il Genoa ci prova con orgoglio trovando due occasioni importanti prima con il tiro di Bohinen deviato in angolo da Bremer e poi Pinamonti a cui risponde presente Perin. All’89’ i bianconeri chiudono la partita con Conceicao che sfrutta un velo geniale di Koopmeiners al limite dell’area.

Tabellino del match

Reti: 48′ rig. 55′ Vlahovic, 89′ Conceicao

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli (85′ Sabelli), Frendrup, Badelj (26′ Bohinen), Miretti (69′ Kasa), Ahanor (69′ Matturro); Vitinha (69′ Ankeye), Pinamonti. All. Gilardino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu (74′ Savona), Bremer, Rouhi (74′ Cambiaso); Fagioli, McKennie (62′ Douglas Luiz); Gonzalez (62′ Conceicao), Koopmeiners, Yildiz (74′ Thuram); Vlahovic. All. Thiago Motta

Arbitro: Andrea Colombo

Ammoniti: 27′ Frendrup, 50′ Fagioli, 76′ Vasquez