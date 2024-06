La Juventus individua il sostituto di Chiesa | Arriva dalla Premier League

Federico Chiesa non è più centrale nel progetto della Juventus. Come rivela il Corriere dello Sport per Thiago Motta sull’esterno offensivo preferirebbe Mason Greenwood del Manchester United al rientro dal prestito con il Getafe in Spagna che ha fatto molto bene fornendo 8 gol e 6 assist. Greenwood per il gioco di Thiago Motta sarebbe perfetto anche se le richieste degli inglesi sono alte.

Juventus, per Greenwood il Manchester United spara alto

Per Chiesa era stato proposto il rinnovo di un ulteriore anno per cercare di non perderlo a zero la prossima stagione, anche se tutti i tentativi non sono andati a buon fine. Chiesa potrebbe seriamente partire e lasciare la Juventus anche se lui vorrebbe rimanere ma a condizioni diverse. Con la sua cessione i bianconeri penserebbero a Greenwood: dai 34 ai 50 milioni le richieste del Manchester United che dovranno successivamente dare il 20% della rivendita al Getafe.