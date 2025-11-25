La Juventus supera il Bodo/Glimt, McTominay trascina il Napoli contro il Qarabag (1-2/2-0)

Nel quinto turno della fase campionato della UEFA Champions League, la Juventus batte il Bodo/Glimt in Norvegia, mentre il Napoli di Conte, in casa, batte di misura il Qarabag.

Bianconeri in difficoltà nella prima frazione di gara, con i padroni di casa bravi a tenere sotto scacco gli avversari. La squadra di Spalletti non crea particolari occasioni e il Bodo ne approfitta per passare in vantaggio al 27′ con il mancino di Blomberg che supera Perin. Nonostante un Conceicao molto frizzante, la Juve chiude in svantaggio il primo tempo: nella ripresa, però, il neo entrato Yildiz innesca l’azione che porta al pareggio firmato Openda. Il belga, successivamente è ‘colpevole’ di posizione irregolare sul possibile 1-2 di Miretti, con l’arbitro che annulla prontamente. Il gol del vantaggio però è solo questione di minuti e arriva prontamente al 58′: McKennie approfitta del bel cross di Miretti e batte il portiere avversario con un bel colpo di testa. La Juve controlla bene la gara, ma all’86’ Cabal stende Auklend in area e regala un penalty agli avversari: Sondre Fet si presenta sul dischetto, batte Perin e pareggia i conti. Gli uomini di Spalletti, però, non demordono: Yildiz raccoglie il lancio di Locatelli e tenta la conclusione, il portiere respinge ma Jonathan David insacca prontamente il gol del 2-3 al 91′. In pieno recupero, il canadese avrebbe l’occasione di realizzare la sua doppietta personale, ma il suo tentativo a porta sguarnita viene intercettato da un difensore avversario. La partita, quindi, termina con il risultato che sorride ai bianconeri.

Al Maradona, il Napoli parte a rilento e comincia a macinare gioco proprio sul finale del primo tempo: prima David Neres sfiora l’eurogol in rovesciata, poi Di Lorenzo spreca malamente a tu per tu con il portiere avversario. Al 54′, il capitano azzurro guadagna un calcio di rigore, ma Hojlund si lascia ipnotizzare da Kochalski. Al 65′ ci pensa Scott McTominay a portare in vantaggio i suoi sugli sviluppi di un calcio d’angolo: lo scozzese è bravo a spingere in porta il pallone da ottima posizione dopo la respinta del portiere avversario. Il Napoli attacca a pieno organico e sfiora la rete a più riprese prima di trovarla nuovamente con McTominay grazie anche alla deviazione di Jankovic (la UEFA lo riconoscerà come autogol del difensore); qualche minuto dopo, il centrocampista va vicinissimo alla tripletta, ma viene fermato solamente dal palo. Il Qarabag affida la reazione alla sassata dalla distanza di Addai respinta da Milinkovic-Savic; gli azzurri, quindi, amministrano il risultato e conquistano la vittoria per 2-0.