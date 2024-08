La Lazio non molla Folorunsho

Lazio con un obiettivo, Folorunsho. I biancocelesti non mollano il calciatore del Napoli. De Laurentiis chiede 12 milioni per il cartellino del giocatore, la Lazio opterebbe per il prestito biennale con obbligo di riscatto. Una trattativa destinata a infiammarsi nel finale del calciomercato, il giocatore gradisce la destinazione, la fumata bianca è possibile.