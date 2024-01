La Roma vuole Baldanzi

Tommaso Baldanzi obiettivo di mercato della Roma. Il club capitolino in contatto con la dirigenza dell’Empoli. Come riporta mediaset: “i toscani chiedono almeno 25 milioni di euro, la Roma vorrebbe inserire delle contropartite, arrivando a privarsi anche di Belotti per abbassare la richiesta economica della controparte”.