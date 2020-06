La famiglia di Ronaldo difende CR7

La sconfitta in finale contro il Napoli brucia, in difesa del talento della Juve Cristiano Ronaldo la sorella del gioiello portoghese. Elma Aveiro, una delle due sorelle di Cristiano Ronaldo, non nasconde la sua delusione per la sconfitta della Juve nella finale di Coppa Italia e lancia un duro attacco a Maurizio Sarri tramite il suo profilo Instagram: “Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque… Testa alta, di più non poteva fare”.