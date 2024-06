La Spagna domina ma decide un autogol di Calafiori (1-0). L’Italia si gioca tutto con la Croazia

La Spagna parte subito fortissimo e trova l’occasione dopo un minuto e mezzo con Pedri ma Donnarumma diventa fondamentale per gli azzurri. Il portiere del PSG è l’eroe del primo tempo con diversi salvataggi miracolosi: in due minuti salva prima su Morata e poi sul bolide da fuori area di Fabian Ruiz. L’Italia, nei primi 45 minuti, non fa un tiro in porta per l’assedio delle Furie Rosse.

La Spagna si prende il primo posto nel girone

Il vantaggio della Spagna non tarda ad arrivare e al minuto 55 sulla spizzata di testa di Morata, tocca Donnarumma che però trova la deviazione sfortunata di Calafiori all’interno della sua porta. Gli uomini di Spalletti non riescono a reagire neanche dopo il gol subìto e, anzi, arrivano altre occasioni clamorose per gli spagnoli con Carvajal che sfiora l’incrocio dei pali e poco dopo arriva anche la traversa di Nico Williams. L’1-0 va molto stretto alla Spagna che domina dall’inizio alla fine con l’Italia mai in partita e ora diventa fondamentale la prossima con la Croazia per il passaggio del turno.

Spagna-Italia, tabellino del match

Reti: 55′ aut. Calafiori

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri (71′ Baena), Rodri, Fabian Ruiz; Yamal (71′ F. Torres), Morata (78′ Oyarzabal), Nico Williams (78′ Perez). All. De la Fuente

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho (46′ Cristante), Barella; Chiesa (64′ Zaccagni), Frattesi (46′ Cambiaso), Pellegrini (82′ Raspadori); Scamacca (64′ Retegui). All. Spalletti

Arbitro: Slavko Vincic

Ammoniti: 15′ Donnarumma, 45+2′ Rodri, 46′ Cristante, 69′ Le Normand