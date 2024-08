Las Palmas-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la vittoria con il Real Valladolid, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ora non vuole più fermarsi e cerca altri 3 punti nel turno infrasettimanale di Liga. Solito 4-3-3 per i Blancos, con la novità Arda Guler davanti insieme a Mbappè e Vinicius. La gara di domani sera andrà in onda su Dazn.

Las Palmas-Real Madrid, le probabili formazioni:

LAS PALMAS (4-3-3): Cillessen; Marvin, Alex Suarez, Mármol, Alex Munoz; Javi Muñoz, Kirian, Loiodice; Sandro, McBurnie, Moleiro.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Valverde, Brahim Diaz, Tchouaméni; Arda Guler, Mbappé, Vinicius Jr.