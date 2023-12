Grazie alla doppietta di Muriel e ai gol di Bonfanti e De Ketelaere, l’Atalanta di Gasperini batte agevolmente il Rakow Czestochowa e completa con una vittoria l’ultima partita del girone. La squadra bergamasca domina dall’inizio alla fine e nel finale va in rete anche l’ex Milan che con questo gol ritrova fiducia in vista del futuro così come Muriel che torna a segno dopo lo splendido gol fatto al Milan.