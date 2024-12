Fantacalcio – Esposito Top assoluto; bene Pisilli, male tutto il Verona

Giornata senza gli squilli di molti big; il TOP è Sebastiano Esposito mentre Darmian finisce dietro la lavagna

Vediamo com’è andato il quindicesimo turno, ruolo per ruolo

Portieri

Turno non particolarmente esaltante per gli estremi difensori; in assenza di rigori sventati o parate particolarmente complesse e ripetute vengono premiati più che altro quelli che sono riusciti a mantenere imbattuta la propria porta; il migliore in assoluto è quindi il gigliato De Gea con una fantamedia pari a 6,5. Alle sue spalle salgono sul podio Leali, Provedel e Milinkovic-Savic che meritano la sufficienza piena (6). A livello prestazionale (e modificatore) bene anche Carnesecchi, Skorupski, Perin, falcone, Maignan, Meret, Sava e Stankovic che guadagnano un bel 6,5 in pagella, anche se le reti incassate li fanno retrocedere più indietro nella classifica fantacalcistica di giornata.

Il peggiore da questo punto di vista risulta comunque Montipo’ che partendo da 5,5 finisce a 1,5 proprio in seguito alla goleada incassata contro l’Empoli. Falcone con 2,5 è al secondo posto davanti a Suzuki che chiude con un complessivo 3 meritando sul campo la sufficienza. Male anche Reina e Turati (entrambi con 3,5) che eguagliano il portiere del Verona come voto base (5,5).

Difensori

Sono addirittura quattro i difensori sul gradino più alto del podio, tutti con un bel 10 frutto del 7 guadagnato sul campo al quale hanno aggiunto una rete realizzata: sono Cacace, Kyriakopoulos, Mancini e Bijol. Ci sarebbe anche Dimarco ma il cartellino giallo gli costa mezzo punto (9,5). Bene anche il comasco Van Der Brempt che piazza un assist e raggiunge quota 8, mezzo punto in più di Kolasinac, Bisseck e Zemura tutti a quota 7,5 partendo dalla votazione base di 6,5 maggiorata da assist. Autoreti “compromettenti” per Candela e Darmian che partendo rispettivamente da 4,5 e 5,5 in pagella chiudono a 2,5 e 3,5 di fanta media. Male i due veronesi Magnani e Dawidowicz che prendono 4,5; stessa fantamedia per l’altro gialloblu Ghilardi e per Kalulu che però ci arrivano a causa di un’ammonizione partendo comunque da un brutto 5.

Centrocampisti

Il giovane romanista Pisilli con un gol e un assist si guadagna la palma di miglior centrocampista di giornata con un complessivo 11,5; toccano quota 10 Pobega, Ndoye, Cataldi, Barella e Oristanio. Arrivano a 9,5 con diverse modalità Mkhitaryan (7,5 + due assist), Koopmeiners (6,5 + gol), Saelemaekers, Kone e Nicolussi Caviglia (7 + gol – giallo). Stavolta prestazione negativa per Weah che parte da 5 ma tocca quota 4,5 a causa di un giallo al pari di Dani Silva; peggio va al parmense Hainaut che merita direttamente 4,5 senza malus.

Attaccanti

Grande giornata per Sebastiano esposito che con un complessivo 14 (8 + doppietta) è di gran lunga il miglior bomber nonché Top assoluto del quindicesimo turno; alle sue spalle Mbangula con 10,5 frutto del 7,5 meritato sul campo e lievitato dalla rete decisiva per il pareggio bianconero. A quota 10 (7 + rete) ci sono invece Lookman, Colombo, Thuram, Isaksen, Morata e Lucca. Il cartellino giallo “ferma” De Ketelaere a 9,5, stessa fantamedia di Belotti che parte però da 6,5 in pagella. Insufficiente Piccoli che con il suo 5 è il peggiore della settimana al pari di Lukaku, Mihaila e Rocha Livramento. Finiscono per prendere la stessa bocciatura a livello fantacalcistico anche Dia, Castellanos e Caprari ma in quanto appesantiti da un cartellino giallo.