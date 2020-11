Annullate le visite mediche di Ciro Immobile per l’idoneità post Covid-19.

Notizia dell’ultima ora, annullate le visite mediche di Immobile per l’idoneità post coronavirus, una notizia a sorpresa. Si attende di capire il motivo del dietrofront, anche se non ci sarebbero dubbi sulla negatività dell’ultimo tampone effettuato dall’attaccante della Lazio. C’è bisogno però – come riporta lalaziosiamonoi – prima dei controlli cardiologici e dell’ok della Asl per poter tornare ad allenarsi.