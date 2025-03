Lazio, Baroni in discussione? Questione rinnovo in stand-by

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scelto di mantenere il silenzio dopo il pesante ko subito dalla squadra contro il Bologna. Un atteggiamento che, secondo quanto riportato da “lalaziosiamonoi.it”, potrebbe essere frutto di una strategia mirata a evitare ulteriori tensioni in un momento già delicato per il club biancoceleste. Il patron laziale sta valutando attentamente se intervenire direttamente durante la sosta o se attendere ulteriori riscontri prima di prendere una posizione ufficiale.

Lotito prende tempo: ogni discorso sul rinnovo resta congelato

C’è da considerare che la Lazio si avvicina a una fase cruciale della stagione, divisa tra gli impegni in campionato e in Europa League, dunque ogni decisione, verrà verosimilmente presa soltanto al termine della stagione, quando sarà possibile esprimere un giudizio complessivo sul lavoro svolto. Di conseguenza, qualsiasi discussione sul futuro dell’allenatore Marco Baroni, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2026, resta al momento sospesa.