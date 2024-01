Lazio, brutte notizie per Castellanos | Il comunicato della società

Il calciatore rischia di non giocare la semifinale della Supercoppa Italiana

Queste le condizioni di Taty Castellanos dopo il derby vinto contro la Roma dove il calciatore biancoceleste ha riportato una grave lesione e dove si aspettano in maniera esatta i tempi di recupero.

Lazio, lesione per Castellanos

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra riportata nel corso della partita con la Roma. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. Questo il comunicato del club di Lotito con il calciatore che resterà ai box per almeno 15 giorni.