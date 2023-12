Lazio e Cagliari scenderanno in campo domani alle 18. I biancocelesti, forti del successo in Champions che gli ha permesso di volare agli ottavi di finale, devono riscattare la sconfitta di Salerno. Il tecnico Maurizio Sarri, vuole e deve dare una svolta al percorso in campionato che momentaneamente vede la squadra all’undicesimo posto. La squadra di Ranieri invece, è reduce da un buon periodo che gli ha permesso di rialzare la testa ed essere al quartultimo posto per continuare a lottare e credere nella salvezza. Il match, in programma sabato alle 18 allo Stadio Olimpico, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri.