L’Olimpico è pronto a rivestirsi di biancoceleste dopo la gara di Champions contro il Celtic. Infatti, la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari alle 18.00 per il match di campionato, prima di riabbracciare i propri tifosi anche in Coppa Italia martedì 5 dicembre contro il Genoa.

Immobile premiato prima del match

Poco dopo la fine del riscaldamento, quando entrerà nel vivo l’avvicinamento al match, ci sarà un momento speciale per rendere omaggio al capitano Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha raggiunto il traguardo delle 200 reti, proprio davanti la sua gente in Champions League contro il Feyenoord. Altro record dunque per lui, che è già il miglior marcatore della storia ultracentenaria dei capitolini. I tifosi della Lazio non perderanno occasione per far sentire ancora tutto il loro affetto per Immobile che è entrato sempre più nella storia del club laziale.