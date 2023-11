Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per il centrocampista I Piace a Sarri

La Lazio ha rimesso gli occhi su un obiettivo del mercato estivo: il regista di centrocampo Samuele Ricci. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Sarri vorrebbe portarlo nella capitale già a Gennaio, complice anche il rendimento sottotono avuto in questo inizio di stagione in maglia granata. Il tecnico è, infatti, da sempre interessato al centrocampista fin dai tempi dell’Empoli. Il possibile arrivo del classe 2001 deriverebbe anche dalle prestazioni opache di Nicolò Rovella: l’ex Juventus ha all’attivo solo 9 presenza in Seria A, con zero gol e zero assist.

Ricci, un ritorno di fiamma per la Lazio

Il centrocampista del Torino era stato già cercato dal club capitolino nella scorsa sessione estiva di mercato. Lotito, infatti, aveva provato a fare un tentativo per poi rinunciare dopo la richiesta di 25 milioni avanzata da Cairo. Nel giro di qualche mese però la situazione è mutata: il rendimento di Ricci è sottotono e così anche la sua valutazione è diminuita. Un motivo che lascia ben sperare Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste.