Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Juric ha presentato la sfida col Milan e ha parlato anche di mercato visto che nella sua rosa interessano parecchio Ricci(Lazio) e Schuurs: “Sono due calciatori giovani e in crescita, hanno avuto proposte ma non sono state soddisfacenti per la società. Sappiamo però che sul mercato può ancora succedere di tutto”.

Qualcuno ha chiesto di essere ceduto?

“Ora siamo sotto numero, non è possibile cedere. E nessuno mi ha chiesto di andare via”.