Lazio Cagliari, risultato, tabellino e highlights (1-0) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Lazio e Cagliari

Lazio Cagliari

La Lazio supera per 1-0 il Cagliari all’Olimpico nella gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. Decide una rete al 61′ di Immobile. Per la Lazio, che sale al quarto posto in classifica, è la sesta vittoria consecutiva. Il Cagliari, che non vince da 14 partite, è al terz’ultimo posto.

Lazio Cagliari 1-0 Tabellino e Highlights

MARCATORI: Immobile 61′;

AMMONITI: Nandez; Correa; Joao Pedro; Parolo; Inzaghi;

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio (82′ Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (64′ Lulic), Milinkovic-Savic, Leiva (82′ Escalante), Luis Alberto (64′ Akpa Akpro), Marusic; Correa (73′ Muriqi), Immobile.

A disp.: Alia, G. Pereira, Hoedt, Fares, Parolo, Akpa Akpro, Lulic, A. Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa (75′ Simeone), Nandez, Marin, Lykogiannis (51′ Tripaldelli); Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti.

A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Calabresi, Carboni, Pereiro, Asamoah, Tramoni, Simeone, Cerri. All.: Eusebio Di Francesco.