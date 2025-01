Lazio – Casadei, incontro con l’agente del giocatore

Il mercato della Lazio entra nel vivo. Come riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza – oltre la trattativa con il Verona per Belahyane – ha fissato un meeting con l’agente di Casadei che si sta svolgendo proprio in queste ore.

Lazio, i dettagli della trattativa

Il classe 2003 – attualmente di proprietà del Chelsea – ha un valore di 10 mln. Una cifra abbordabile per le casse della Lazio che in questo modo riuscirebbe a tessere un centrocampista che segue già da tempo. Infatti, Casadei era finito nel mirino della dirigenza già da diverse settimane come prima alternativa a Fazzini, ma nelle scorse settimane la pista sembrava essere stata abbondata. Adesso però la società sembra fare sul serio per Casadei.

Casadei, il profilo del giocatore

Cresciuto nelle giovani dell’Inter, Casadei è un centrocampista duttile e completo, in grado di ricoprire diversi ruoli nel centrocampo, molto spesso è stato schierato come mezzala o mediano. Alto – 185 cm – e forte fisicamente Casadei è uno degli astri nascenti del calcio italiano, tanto da essere uno dei punti cardine della nazione under 21.