Lazio, dall’Argentina: occhi puntati su un talento del River Plate | Si tratta di Santiago Simòn

La Lazio ha messo gli occhi su Santiago Simòn del River Plate per la fascia destra. Per l'argentino classe 2002 c'è anche la concorrenza del Girona.

Il calciomercato non dorme mai, nemmeno nel pieno della stagione. Le voci corrono e mettono in mezzo anche la nuova Lazio di Marco Baroni, che tra Serie A ed Europa League sta volando a suon di gol e vittorie. Ma si sa, in estate Lotito ha cercato il colpaccio sulla fascia destra che poi non è arrivato e dunque Fabiani continua a cercare.

Lazio, occhio al colpo dall’Argentina | Fabiani punta Santiago Simòn

E oggi dall’Argentina è arrivata una notizia sui biancocelesti. Secondo quanto riportato da elcrackdeportivo.com la Lazio avrebbe messo gli occhi su Santiago Simón del River Plate: È un esterno destro argentino, classe 2002. In 27 presenze quest’anno ha messo a referto un gol e un assist, ma il talento non manca. E infatti il ragazzo è osservato speciale anche del Girona, che in quanto a giovani talenti ha dimostrato di sbagliare poco.

La Lazio sulla destra ha già due elementi come Isaksen e Tchaouna, che in questo inizio di stagione si stanno lottando il posto da titolare. Ma Baroni vuole un altro colpo da quella parte e Santiago Simòn stuzzica e non poco la fantasia del presidente Lotito.