Lazio, Keita elogia Tchaouna: “Farà una grande stagione, ho fiducia nelle sue qualità. Klose lo porto nel cuore”

L’ex giocatore della Lazio Keita Balde ha parlato del suo passato in biancoceleste e della rosa attuale della squadra in un’intervista a Lalaziosiamonoi. Ecco le sue dichiarazioni.

Keita: “La Lazio ha fatto degli ottimi acquisti”

In biancoceleste hai giocato con tanti campioni, qual è quello che porti più di tutti nel cuore?

“Ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni, ne porto molti nel cuore. Non solo grandi calciatori ma anche persone incredibili. Soprattutto Klose, uno dei primi a starmi vicino insieme a Hernanes, Cana e Ciani. Mi aiutarono a crescere e a stare bene in prima squadra”.

Con la Lazio tanti anni bellissimi, quanto è complicato scegliere il momento più bello vissuto a Roma?

“Difficile perché di partite belle ce ne sono state vera, lente tante. Se però dovessi sceglierne una, direi la doppietta contro la Roma per quello che rappresenta il derby in città. Da calendario giocavamo in trasferta, vincemmo 1-3 e regalammo una gioia bellissima a tutti i nostri tifosi”.

Che Lazio sta nascendo con Baroni in panchina?

“La Lazio è sempre una squadra con qualità e difficile da battere, a prescindere dall’allenatore. Sono stati fatti degli ottimi acquisti, c’è un bel gruppo con il giusto mix di giovani ed esperti”.

Qual è il calciatore della rosa attuale che segui con maggiore curiosità?

“Sono convinto che Tchaouna farà una grande stagione. Seguo Loum da tempo, ho fiducia nelle sue qualità. E forte palla al piede, dribbla e ha un bel sinistro. Regalerà molte soddisfazioni ai tifosi”.