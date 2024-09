Lazio-Hellas Verona, le ultimissime sulle formazioni

Sono queste le ultimissime di formazione in vista della sfida di questa sera dell’Olimpico, dove la Lazio ha bisogno di altri 3 punti dopo quelli col Venezia. Novità Tavares, Isaksen e Dia per per Baroni mentre Zanetti conferma Suslov e Tengstedt davanti unica punta.

Lazio-Hellas Verona, le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel – Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares – Guendouzi, Rovella – Isaksen, Dia, Zaccagni – Castellanos. All. Baroni.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò – Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Bradaric – Duda, Belahyane – Suslov, Harroui, Lazovic – Tengstedt. All. Zanetti.