La Lazio avrebbe puntato gli occhi su Lazar Samardic, centrocampista dell’Udinese. In Serie A non sono gli unici ad aver puntato il serbo, anche il Milan ha intenzione di spingere per una trattativa con il 22enne. Un derby italiano pronto ad innescarsi in questo mercato estivo per uno dei giovani registi più interessanti in circolazione.

Lazio, si punta su Samardic, sul serbo anche il Milan

Con Greenwood in stand-by, sembra sempre più vicino al Marsiglia, di conseguenza la Lazio cerca alternative. E Potrebbe averne individuata una in Lazar Samardzic dell’Udinese. Il serbo non si opporrebbe all’arrivo di una offerta, perché è intenzionato ad andar via dopo le vicende tormentate della scorsa stagione. I biancocelesti si mettono in corsa con i rossoneri per portare via il giocatore.

Il Milan ha intenzione di trattare per Samardic dopo che la trattativa con Fofana si è fatta difficile. La società di Via Aldo Rossi ha intenzione di offrire 20 milioni di euro ai friulani, mentre la società di Claudio Lotito ha intenzione di offrire molto di meno.