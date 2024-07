Lazio, Castrovilli ha svolto le visite mediche | Firma in vista per il centrocampista

Inizia a delinearsi in maniera quasi defintiva la rosa di cui disporrà Baroni per affrontare la sua prima stagione alla Lazio, ma Lotito vuole continuare a impreziosire il centrocampo, il reparto che ha subito più perdite questa stagione dopo gli addii di Luis Alberto e Daichi Kamada.

Lazio, Castrovilli a un passo dalla firma

Il nome più caldo negli ultimi giorni per i biancocelesti è Castrovilli, che svincolatosi dalla Fiorentina non ha ancora trovato una squadra in cui accasarsi questa stagione, e la squadra di Lotito è l’unica ad aver fatto sul serio per l’ex viola, che, come svelato da cittàceleste.it, avrebbe già svolto le visite mediche con i capitolini, ed è pronto a siglare il contratto che lo legherà alla squadra di Baroni.

La pista Castrovilli è stata sondata anche da Torino e Marsiglia, ma attualmente sembra molto improbabile un improvviso dietrofront del centrocampista, ormai promesso sposo alla Lazio.