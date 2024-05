Roma, quanti nomi per il centrocampo | Nández, Kamada e Castrovilli su tutti

La Roma di De Rossi si prepara all’ultima partita della stagione contro l’Empoli, senza ancora sapere il suo destino europeo. La possibile qualificazione in Champions League farebbe molta differenza sul mercato, ma ancora prima di conoscere il proprio futuro i dirigenti giallorossi hanno già iniziato a muoversi per migliorare il centrocampo, in attesa dell’arrivo formale di Ghisolfi come nuovo DS. Il nome che circolava già da tempo è quello di Nahitan Nández, 28 anni del Cagliari. L’uruguaiano può agire sia da esterno che da mezzala, e il 30 giugno sarà libero dal suo contratto. La trattativa per prenderlo a zero è già in corso e si parla di un triennale a circa 2 milioni di euro a stagione, secondo La Gazzetta dello Sport. Da monitorare la concorrenza del campionato saudita.

Kamada e Castrovilli piacciono alla Roma

Il Corriere della Sera rivela un forte interesse della Roma per Daichi Kamada. Il classe ’96 è alla sua prima stagione alla Lazio, e ha la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo con i biancocelesti entro il 31 maggio. Fino all’arrivo di Tudor il suo addio sembrava certo, ma con il tecnico croato si è creato un ottimo rapporto. I giallorossi monitorano la situazione e sono pronti a inserirsi se il giapponese non dovesse attivare la clausola. Sempre il Corriere parla di un possibile arrivo in casa giallorossa di Gaetano Castrovilli. Il calciatore 27enne della Fiorentina viene da anni difficili a causa dei numerosi problemi fisici, e vuole rilanciarsi. I viola stanno pensando se offrirgli un rinnovo, dato che il suo contratto scade il 30 giugno, e la Roma potrebbe inserirsi per convincere il giocatore a trasferirsi a zero.