Roma, sfumato definitivamente Nandez | Resta viva la pista Castrovilli

Sembrava si stesse solo aspettando l’ufficialità, ma, ancora una volta, le dichiarazioni dell’agente di Nandez non si sono rivelate veritiere, e l’affare con la Roma è ormai totalmente saltato nonostante l’annuncio del procuratore pochi giorni fa.

Roma, ufficiale: Nandez andrà in Arabia

Ad aver sorpassato il club giallorosso è stato il club di Serie B araba Al Qadisiya, che avrebbe offerto al calciatore uruguayano ormai ex Cagliari un triennale da 10 milioni a stagione, bruciando definitivamente la concorrenza della Roma e dei tifosi giallorossi di vederlo nella Capitale.

Il calciatore ha già salutato i suoi compagni, e il club che lo ha accompagnato nelle ultime cinque stagioni con un messaggio sui social: “Pensavo che questo momento non arrivasse mai. Vi ringrazio tutti, sono stati 5 anni veramente troppo belli. Ero solo un ragazzino e oggi vado via da uomo, uruguayano ma anche sardo. Lascio un pezzo della mia vita qui, non sarà un addio“. Resta valida la pista che porta a Castrovilli.